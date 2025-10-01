Hai người thương vong sau va chạm với xe tải ở TPHCM

Ngày 1/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người thương vong ở xã Tân Vĩnh Lộc.

Gần 13h cùng ngày, tài xế lái xe tải chạy trên đường Trần Hải Phụng. Khi đến khúc cua trên đường này, ô tô tải bất ngờ va chạm với hai người đi chung xe máy ở chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy ở xã Tân Vĩnh Lộc (Ảnh: Lam Giang).

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.