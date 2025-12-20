Mại dâm có yếu tố nước ngoài ở TPHCM diễn biến phức tạp

UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Sau khi hoàn thành việc hợp nhất tỉnh, thành, những loại hình dịch vụ giải trí và du lịch của TPHCM cũng phát triển, đã kéo theo nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm.

Sự thay đổi quy mô hành chính, dân số và cơ cấu xã hội vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vừa đặt ra thách thức trong kiểm soát các loại hình dịch vụ nhạy cảm núp bóng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là mại dâm trên không gian mạng tại TPHCM.

Các bị can trong vụ nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo UBND TPHCM, khu vực có địa bàn công nghiệp phát triển, tập trung đông công nhân, lao động nhập cư khiến nhiều loại hình dịch vụ phát triển nhanh. Nhiều trường hợp mại dâm núp bóng dưới hình thức quán cà phê kích dục, karaoke, nhà nghỉ nhỏ lẻ; người bán dâm liên kết với nhau thành từng nhóm, hình thành đường dây, móc nối với các nhà nghỉ, khách sạn, các khu du lịch (biển) nhằm cung cấp người bán dâm khi khách có nhu cầu.

Đồng thời, hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài tại địa phương diễn biến khá phức tạp. TPHCM ghi nhận sự xuất hiện của một số đối tượng là người nước ngoài cấu kết với các đối tượng là người Việt Nam, tổ chức đường dây hoạt động mại dâm cho khách du lịch ngoại quốc.

Mặc dù tình hình được kiểm soát, hoạt động mại dâm tại TPHCM vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có xu hướng chuyển sang hình thức trực tuyến và các loại hình trá hình khác.

Trong đó, các khách sạn, karaoke, bar, beer club, spa, nhà hàng, massage được nhiều đối tượng sử dụng tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục. Khi bị xử lý, nhiều cơ sở đã sang tên, đổi chủ nhằm né tránh đóng phạt, gây khó khăn cho việc xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, môi giới mại dâm trên không gian mạng ở TPHCM ngày càng phổ biến. Các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram, diễn đàn trực tuyến... để lập nhóm kín, ẩn danh, độ bảo mật cao, giao dịch nhanh, kín đáo.

Những vấn đề trên khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.

Một trong những khó khăn tiếp theo là quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ban hành từ năm 2003 chưa được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, cơ quan chức năng còn gặp lúng túng khi xử lý đối với một số hành vi liên quan mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm chuyển giới, mại dâm trên không gian mạng...

Ngoài ra, chế tài xử lý chưa đủ mạnh nên chưa tạo được sức răn đe. Các cơ sở vi phạm cố tình tìm cách né tránh, đối phó, một số cơ sở thực hiện hành vi sang tên đổi chủ để né kiểm tra hoặc tiếp tục tái phạm sau khi bị xử lý vi phạm hành chính.