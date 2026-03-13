Loạt "ông chú" đầu trần, có cồn kịch khung bị CSGT Hà Nội xử lý

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 12/3, Tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp với Công an phường Ngọc Hà, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác trên tuyến phố Liễu Giai - Phan Kế Bính.

Tại đây, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra đối với các trường hợp vi phạm như: nồng độ cồn, chở quá số người quy định, người điều khiển xe máy không có giấy tờ như bằng lái...

Đặc biệt, tổ công tác còn kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp "Uncle phố" - là những trường hợp trung niên, hay đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Cảnh sát cho biết đây cũng là những trường hợp chiếm tỉ lệ vi phạm nồng độ cồn cao khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đơn cử, lúc 14h, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên mặc quần áo rằn ri, đeo kính râm, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm mà chỉ đội mũ phớt, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe, đi vào chốt để kiểm tra nồng độ cồn và giấy tờ.

Đáng chú ý, khi bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này liền rời đi và không chấp hành yêu cầu của CSGT.

Sau khoảng 30 phút, tổ công tác mới yêu cầu được "Uncle phố" này chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao 0,993mg/lít khí thở, đây là mức vi phạm gấp 2,5 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).

Tại chốt CSGT, danh tính người đàn ông được làm rõ là ông H.V.H. (SN 1975, trú tại Hà Nội). Người đàn ông này cho biết buổi trưa cùng ngày có "uống một lon" bia và vi phạm. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt ông H. số tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu ký biên bản, ông H. lại không chấp hành rồi bỏ đi. Tổ CSGT sau đó đã niêm phong, tạm giữ phương tiện của nam tài xế. Với việc không ký biên bản xử phạt, ông H. sẽ bị xử lý ở mức kịch khung về vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông T.T.S. điều khiển xe máy BKS 30M2-33.xx, phía sau xe chở thêm 2 người đàn ông lớn tuổi khác, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện ông S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,074mg/lít khí thở. Đáng chú ý, khi cán bộ tổ công tác chuẩn bị kiểm tra nồng độ cồn, một người đàn ông ngồi phía sau xe của ông S. liền đi tới và định ngăn cản việc kiểm tra của lực lượng CSGT, tuy nhiên cảnh sát đã yêu cầu người đàn ông chấp hành, không ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, cán bộ tổ công tác luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình, làm bằng chứng xử lý. Các trường hợp vi phạm không thể chối cãi.

Ngoài các trường hợp "Uncle phố" vi phạm, chiều cùng ngày, tổ công tác còn xử lý cả các "Boy phố" - đầu trần, tóc nhuộm màu, vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Trung tá Nguyễn Văn Hải, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong chiều 12/3, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Trung tá Hải, đối với các trường hợp vi phạm nhưng cố tình chây ì, tỏ thái độ không chấp hành, tổ công tác sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu người vi phạm chấp hành.

"Ngoài các trường hợp được coi là "Uncle phố" hay "Boy phố" vi phạm giao thông, lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm, đa dạng các đối tượng, lứa tuổi vi phạm khác trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ai cũng phải chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", vị Trung tá CSGT nói.