Hà Nội vẫn còn gần 10 điểm úng ngập

Sáng 2/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao nên trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại một số điểm úng ngập tại: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6 thuộc km9+656), cầu Bươu, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.

Để sớm xử lý úng ngập tại các điểm trên Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các khu ngập.

Đồng thời đơn vị cũng mở đập Thanh Liệt, hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ, vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối như: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm); trạm bơm cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2,... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9 đến chiều 30/9 khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ rạng sáng 2/10, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Trước đó từ đêm 29/9 đến tối 30/9, tại Hà Nội đã có mưa, mưa rất to.

Mưa lớn tập trung từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, với lượng mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi rất lớn như tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn Hà Nội ngày 30/9 đã xuất hiện 82 điểm úng ngập.