Hà Nội vẫn còn hơn 11 điểm úng ngập

Chiều 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ 6h đến 16h cùng ngày, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa cục bộ tại một số khu vực, lượng mưa không đáng kể. Đến 16h lượng mưa đo được tại phường Từ Liêm 23mm, Yên Nghĩa 19mm, Thanh Liệt 24mm, Hoàng Liệt 15mm,...

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội do mực nước trên sông Nhuệ và sông Cầu Bây vẫn ở mức cao, đến 16h ngày 1/10, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 11-13 điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ và lưu vực Long Biên.

Trong đó tại lưu vực sông Nhuệ còn các điểm úng ngập như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6 thuộc km9+656), ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC),...

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hỗ trợ người dân qua điểm úng ngập (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lưu vực Long Biên còn các điểm úng ngập như: Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Ngọc Lâm.

Cùng ngày, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực ngập.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ chiều và đêm 1/10 Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.

Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.

Trước đó từ đêm 29/9 đến tối 30/9, tại Hà Nội đã có mưa, mưa rất to.

Mưa lớn tập trung từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, với lượng mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi rất lớn như tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn Hà Nội ngày 30/9 đã xuất hiện 82 điểm úng ngập.