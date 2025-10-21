Hà Nội tiết lộ kế hoạch khẩn cấp rất lớn "hồi sinh" các dòng sông

Sáng 21/10, phát biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đánh giá cao TP Hà Nội thời gian qua đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề "nóng" của thủ đô như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, trong đó có sông Tô Lịch.

Cần giải pháp căn cơ "hồi sinh" các dòng sông

Ông Trí cho rằng "đã đến lúc không thể sống với ô nhiễm như thế này nữa", hiện rất nhiều sông hồ ở Hà Nội ô nhiễm, hôi thối. Ông nêu ví dụ hồ Tây rất rộng nhưng vẫn ô nhiễm, "hôi ghê lắm, hôi tanh, hôi thối".

Với sông Tô Lịch, vị đại biểu Quốc hội cho rằng thời gian qua thành phố đã ráo riết thực hiện các giải pháp để xử lý, tuy nhiên cần có biện pháp căn cơ hơn, tất cả nước thải phải được giải quyết ngay từ đầu nguồn, bởi khi đã đổ xuống sông, xuống hồ rồi mới xử lý thì chỉ giải quyết ở phần ngọn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ (Ảnh: CTV).

Cho rằng cá ở hồ Tây cũng chết liên tục, đại biểu đề nghị phải xem lại việc bổ cập nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, phải tìm được giải pháp hiệu quả hơn.

"Tôi cho rằng phải phát huy được Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người có tiền mua đất ở hồ Tây để làm nhà được thì việc bỏ ra vài trăm triệu để cùng Nhà nước giải quyết vấn đề ô nhiễm khu vực này không phải vấn đề khó. Tôi tha thiết mong muốn thành phố tập trung cao độ vào vấn đề giải quyết ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội", ông Trí phát biểu.

Thực hiện khẩn cấp các công trình xử lý ngập úng, bổ cập nước cho các dòng sông

Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường (Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết tại Đại hội lần thứ XVIII của Hà Nội vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm và chỉ đạo 4 vấn đề để thành phố giải quyết gồm ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc và trật tự vệ sinh đô thị.

Về vấn đề ngập úng, ông Thường cho biết ngày 20/10, Đảng bộ UBND thành phố đã họp về vấn đề này. Theo ông Thường, thế giới đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, vừa qua Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu 2 cơn bão, có thời điểm, địa điểm lượng mưa lên tới 500-600mm, vượt nhiều lần công suất thiết kế thoát nước hiện nay.

Ông Thường cho biết hệ thống thoát nước của Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện chỉ có lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh với khoảng 25% nhưng vừa qua vẫn còn những điểm úng ngập.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu (Ảnh: Như Ý).

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết tinh thần thực hiện ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như nghị quyết Đại hội XVIII, Đảng ủy UBND thành phố đã thông qua các danh mục đầu tư khẩn cấp "để làm sao trong mùa mưa sang năm sẽ giảm bớt và không lặp lại tình trạng ngập úng".

Ông Thường cho hay có 7 danh mục công trình khẩn cấp gồm nạo vét các sông như sông Nhuệ, các hồ trong thành phố; bên cạnh đó thành phố sẽ đầu tư 12 hồ điều hòa, đặc biệt ưu tiên lưu vực tả Nhuệ và hữu Nhuệ để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Liên quan đến việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố cũng đã thông qua danh mục công trình khẩn cấp trạm bơm 5m3/s lấy nước sông Hồng để vừa bổ cập cho sông Tô Lịch, vừa bổ cập cho sông Lừ, sông Sét.

Bên cạnh đó, ông Thường cho biết ngoài việc bổ cập nước qua hệ thống kênh Thụy Phương và hệ thống cống ngầm từ đường Phạm Văn Đồng vào, hệ thống kênh này còn giúp tiêu thoát nước cho 350ha khu vực Bắc Từ Liêm.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường của Hà Nội (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm sông ngòi, ông Thường thông tin ngoài việc bổ cập nước để xử lý sông Tô Lịch, thành phố đang có chương trình tổng thể khẩn cấp "rất lớn" liên quan việc nạo vét toàn bộ sông hồ trên địa bàn, đặc biệt là mang dòng nước từ sông Đà qua hệ thống sông Tích để bổ cập nước cho sông Đáy và dẫn nước vào các hệ thống sông khác.

"Chúng tôi được chỉ đạo tháng 12 tới sẽ phải hoàn chỉnh và trình UBND thành phố báo cáo đầu kỳ quy hoạch cao độ nền và thoát nước đô thị. Cùng với đó là đề án xử lý úng ngập cục bộ khu vực nội thành.

Bên cạnh đó, theo ông Thường, Hà Nội là thành phố nằm giữa các dòng sông, thiên tai ngày càng khắc nghiệt nên việc thiết kế thoát nước đô thị phải cao hơn một bước để chủ động phòng chống. Cùng với đó là các giải pháp chống ngập như hầm ngầm, hồ ngầm để bổ trợ cho các khu vực phù hợp...

Về vấn đề ùn tắc giao thông, ông Thường cho biết Hà Nội có khoảng hơn 8 triệu phương tiện cá nhân (6,9 triệu xe máy và 1,1 triệu ô tô). Ùn tắc giao thông do kết cấu hạ tầng phát triển không kịp với tốc độ tăng trưởng phương tiện cá nhân (tăng 5-10% mỗi năm, trong khi hạ tầng chỉ tăng 0,3% - mức rất nhỏ).

Theo ông Thường, đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 12% so với quy chuẩn 20% của một đô thị hoàn chỉnh. "Vì thế, tình hình ùn tắc giao thông của Hà Nội ngày càng trầm trọng hơn", ông Thường nói.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, vừa qua đã khởi công thêm các cây cầu qua sông Hồng, sông Đuống, cùng với nhiều tuyến đường trục chính và tuyến đường sắt đô thị. Mục tiêu đến năm 2030 có thêm 4 tuyến đường sắt đô thị và các đường vành đai được khép kín, hoàn chỉnh hơn.