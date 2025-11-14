Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói về tư duy "cát cứ" của một số sở

Ngày 14/11, Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được Hà Nội triển khai quyết liệt trong năm 2025 và đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Hà Nội đã hoàn thiện một bước quan trọng về thể chế liên quan đến nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57, tiêu biểu như HĐND thành phố đã thông qua 7 nghị quyết về chính sách khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới, sandbox, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn giao dịch công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định việc triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57 đang đi đúng hướng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Ông Ngọc cũng chỉ ra 6 nhóm hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 569 đầu việc và 13 nhóm khó khăn chung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tối đa, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết xử lý những nhiệm vụ chậm trễ, đảm bảo từ ngày 1/1/2026 toàn bộ hệ thống khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Theo ông Ngọc, việc triển khai Nghị quyết 57 là nội dung rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới của thủ đô.

"Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quyết tâm chính trị của cả nước, trong đó có Hà Nội", Bí thư Hà Nội nói.

Chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ

Ông Ngọc nhấn mạnh tinh thần không chủ quan, thỏa mãn mà cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật với các tồn tại hạn chế, điểm nghẽn.

Điểm nghẽn thứ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kỷ cương, kỷ luật thực thi nhiệm vụ công vụ. Theo ông Ngọc, dù thể chế đã mở nhưng năng lực tổ chức thực thi còn yếu, tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" vẫn còn.

Hà Nội còn 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, ông cho rằng việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa tốt, có một số đơn vị báo cáo chậm, điều này thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao. Việc phối hợp giữa các ban, ngành còn thiếu chặt chẽ, báo cáo tổng hợp lên Ban Chỉ đạo vẫn thiếu đánh giá định lượng.

Điểm nghẽn thứ 2 là dữ liệu và hạ tầng. Ông Ngọc cho hay còn tình trạng phân tán, không được liên kết và một số đơn vị không cho phép các cơ quan khác kết nối chia sẻ dữ liệu.

Theo ông, đây chính là tư duy "cát cứ", "cục bộ" về dữ liệu, là rào cản lớn nhất. Các đơn vị được nêu trong báo cáo chưa mở dữ liệu như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tư pháp. Bí thư Hà Nội yêu cầu các sở này cần nghiêm túc xem xét.

Điểm nghẽn thứ 3 là về nguồn lực. Theo ông Ngọc, tỷ lệ giải ngân chi sự nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2024 rất thấp, đều dưới 42%. Nguyên nhân đáng chú ý là do các đơn vị hạn chế đầu tư thay thế trang thiết bị... để tiết kiệm chi, bổ sung thu nhập.

Điểm nghẽn thứ 4 là chất lượng phục vụ. Ông Ngọc cho rằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 99% của thành phố là đáng mừng, nhưng chất lượng giải quyết mới là khâu mấu chốt.

Ông nêu rõ báo cáo vẫn nêu tình trạng chậm, muộn, né tránh trách nhiệm. Việc đưa lên 99% trực tuyến cần đánh giá cụ thể và thực chất hơn nếu hồ sơ vẫn chạy lòng vòng, vẫn phải bổ sung nhiều lần.

Bên cạnh đó, Bí thư Hà Nội cũng cho biết còn tình trạng một số cơ quan vẫn gửi, nhận văn bản ngoài hệ thống điện tử.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho rằng mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức.

Ông Ngọc cũng cho yêu cầu phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu, trước mắt là việc chia sẻ, khai thác dữ liệu để phá vỡ tư duy cát cứ.

Cùng với đó, ông Ngọc yêu cầu phải dứt khoát chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ. Dữ liệu là tài sản chung của thành phố, chia sẻ dữ liệu là mệnh lệnh, là trách nhiệm.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội yêu cầu phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin làm thước đo. Đồng thời, phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công "một cửa - một lần khai" trên nền dữ liệu liên thông.

"Mức độ hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và niềm tin của xã hội chính là thước đo thành công xác đáng nhất", ông Ngọc nêu rõ.