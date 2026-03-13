Mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri trong ngày bầu cử sớm ở vùng biên Nghệ An

Sáng 13/3, tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn cũ), tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để 2 cử tri già yếu, tật nguyền thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai cử tri được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà là bà Moong Thị Phương (51 tuổi) và ông Lò Khăm Xón (77 tuổi). Bà Phương bị tai biến nặng nhiều năm nay, sức khỏe yếu, không thể đi lại; còn ông Xón tuổi cao, ốm đau lâu ngày nên không thể đến khu vực bỏ phiếu.

Cán bộ xã Na Ngoi mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nhà ông Xón (Ảnh: Nguyễn Kiên).

Trao đổi với phóng viên, ông Xeo Khăm Hương, Trưởng bản Huồi Thum, cho biết việc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà giúp những cử tri có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Bà con trong bản rất phấn khởi khi các tổ bầu cử quan tâm, tạo điều kiện để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử. Với những người già yếu, tật nguyền, việc mang hòm phiếu đến tận nhà là rất ý nghĩa”, ông Hương chia sẻ.

Theo ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, địa bàn xã có nhiều bản nằm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, trong khi một số cử tri tuổi cao, sức yếu hoặc bị tật nguyền nên không thể đến khu vực bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, kiểm tra công tác bỏ phiếu tại xã Tam Thái (Ảnh: Nguyễn Hùng).

“Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, các tổ bầu cử đã chủ động mang hòm phiếu phụ đến tận nhà những cử tri đặc biệt khó khăn. Việc này được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch để tất cả cử tri đều được tham gia ngày hội bầu cử của toàn dân”, ông Thái cho biết.

Cùng với xã Na Ngoi, trong sáng 13/3, nhiều khu vực miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An cũng tổ chức bầu cử sớm trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép tỉnh này tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới, nhằm tạo điều kiện cho cử tri ở những địa bàn xa xôi, đi lại khó khăn tham gia bầu cử.

Tại xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), bầu cử sớm được tổ chức tại các điểm bỏ phiếu gồm: bản Mọi, bản Co Phạt và bản Khe Búng. Đây là những bản nằm xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn nên việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện để cử tri thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Cùng ngày, tại các bản Phà Lõm, Phồng và Huồi Sơn (xã Tam Thái, huyện Tương Dương cũ), đông đảo cử tri cũng có mặt từ sớm để tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Tam Thái thực hiện quyền bầu cử (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực miền núi, biên giới nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cử tri ở những địa bàn đặc biệt khó khăn.

“Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn, thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử”, ông Hùng cho biết.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất.

Toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.039 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri tham gia bầu cử.