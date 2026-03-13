Lý Sơn yêu cầu cán bộ tổ bầu cử không rời đảo, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ

Ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đặc khu Lý Sơn, cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên đảo Lý Sơn đã hoàn tất.

Theo ông Huy, khoảng một tuần qua, thời tiết diễn biến xấu khiến biển động mạnh đã gây khó khăn cho công tác chuẩn bị bầu cử tại đảo An Bình. Điểm bầu cử này có 389 cử tri, nằm cách đảo Lớn (nơi đặt trung tâm hành chính đặc khu) khoảng 3 hải lý.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại đảo An Bình đã hoàn thành (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Sóng lớn khiến tàu, cano rất khó cập cảng đảo An Bình. Điều này ảnh hưởng đến việc vận chuyển các trang thiết bị cần thiết cho điểm bầu cử tại đây. Có thời điểm, tàu chở cán bộ, trang thiết bị phục vụ bầu cử không thể cập cảng, phải neo ngoài xa để chờ.

“Cán bộ tổ bầu cử đã sang đảo An Bình từ ngày 10/3 để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tất cả cán bộ làm công tác bầu cử của đặc khu Lý Sơn không được rời đảo vào đất liền để tập trung thực hiện nhiệm vụ”, ông Huy nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Trước tình hình thời tiết diễn biến xấu, Ủy ban Bầu cử đặc khu Lý Sơn đã yêu cầu cán bộ trong tổ bầu cử sang đảo An Bình từ rất sớm.

Đặc khu Lý Sơn có trên 18.000 cử tri với 8 khu vực bầu cử. Thời gian qua, chính quyền đặc khu đã tuyên truyền, vận động cử tri là ngư dân thu xếp công việc để có thể hoàn thành quyền bầu cử của mình.