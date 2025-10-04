Hà Nội khởi công dự án hầm chui 6 làn xe tại nút giao Cổ Linh

Sáng 4/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Đây là một trong 8 dự án của thành phố được khởi công dịp này, đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại vị trí nút giao cửa ngõ phía Đông của thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Linh Phạm).

Điểm đầu của hầm kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400m. Điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000m.

Hầm chui được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Tổng chiều dài hầm khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m), mặt cắt ngang hầm rộng hơn 27m, bố trí 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe).

Tổng mức đầu tư dự án hơn 747 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội, thời gian thực hiện hợp đồng là 26 tháng.

Phối cảnh hầm chui tại nút giao Cổ Linh (Ảnh: Linh Phạm).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết việc đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa để mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông tại nút giao là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đây là một trong 3 dự án hầm chui được TP Hà Nội quyết định đầu tư nhằm giải quyết ùn tắc giao thông tại một số nút giao có mật độ giao thông lớn.

Theo ông Tuấn, thành phố xác định việc xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, ngay sau lễ khởi công, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.