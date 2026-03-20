"Hà Nội không thể để nhà khoa học vừa nghiên cứu, vừa phải lo về đón con"

Ngày 20/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội và đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đề "Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử".

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, cho biết việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này rất quan trọng, theo hướng toàn diện, đồng bộ và có tính đột phá nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn mà Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đề ra.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: CTV).

Theo ông Thiết, thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ông nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ có tính nền tảng, nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng Luật Thủ đô sửa đổi cần chọn vấn đề trọng tâm, là điểm nghẽn, nút thắt để tháo gỡ, tạo sự đột phá. Trong đó, phải quy định khung để Hà Nội chủ động, linh hoạt nhưng phải trong khung và có nguyên tắc.

Ngoài ra, ông Hạ nhấn mạnh thành phố phải chuẩn bị lực lượng để xây dựng chính sách, triển khai chính sách, đảm bảo để đảm bảo chính sách đặc thù phát huy hiệu quả. Đặc biệt, quá trình triển khai phải rõ ràng, minh bạch, công khai.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu (Ảnh: CTV).

Về chính sách thu hút người tài, ông Hạ cho rằng Hà Nội phải có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để người tài về với Hà Nội. "Nhà khoa học không thể chuyên tâm làm việc, nghiên cứu khi vừa phải lo mưu sinh, vừa phải lo về đón con”, ông Hạ nói.

Bên cạnh đó, vị đại biểu Quốc hội cũng góp ý Hà Nội cần xây dựng quỹ phát triển khoa học công nghệ, đây là vấn đề rất quan trọng nhưng phải thay đổi tư duy nếu không sẽ lại tắc.

Góp ý tại tọa đàm, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho nhận định việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là cấp thiết bởi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bối cảnh thay đổi, mục tiêu thay đổi và đặc thù của Hà Nội rất khác các tỉnh khác.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Ảnh: CTV).

Theo ông Hiếu, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này có dấu ấn rất đậm nét là xây dựng chính sách riêng cho Hà Nội. Riêng đối với Hà Nội, không cần dùng câu "đặc thù" hay "vượt trội" vì bản thân những nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh ở thủ đô đã là vượt trội rồi.

"Vấn đề là Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn các chính quyền khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó", ông Hiếu nói.