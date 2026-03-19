Hà Nội điều chỉnh giao thông Đại lộ Thăng Long phục vụ thi công metro số 5

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông trên Đại lộ Thăng Long để phục vụ thi công khu gian S6-S7, thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Thời gian phân luồng từ ngày 20/3 đến hết ngày 20/3/2027.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 dài gần 40km, gồm các đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất; có 20 ga và 2 depot tại Sơn Đồng và Hòa Lạc. Thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2030. Dự án sử dụng vốn ngân sách kết hợp hình thức tổng thầu EPC.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, bảo vệ môi trường, giảm phát thải; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô 2024, Luật Đầu tư công 2024 và các nghị quyết của Quốc hội.

Dự án được xác định là trục xương sống khu vực phía Tây, kết nối Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc; giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hình thành cấu trúc đô thị đa cực, hiện đại.

Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo phương án, phạm vi rào chắn dài khoảng 695m; mỗi bên chiếm dụng 1 làn rộng 3,75m tính từ dải phân cách giữa. Sau rào chắn, mặt đường còn lại rộng khoảng 9,05-10,5m.

Cơ quan chức năng giảm tốc độ lưu thông xuống 60km/h khi qua khu vực thi công ở cả hai hướng Hà Nội - Hòa Lạc và ngược lại; đồng thời cho phép phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp này.

Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, chiếu sáng; tổ chức phân luồng từ xa, trực chốt 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời xử lý ùn tắc.

Các nhà thầu phải triển khai biện pháp giảm bụi như phun sương, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động; thi công theo hình thức “cuốn chiếu” để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, phân luồng và xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.