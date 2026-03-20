Hà Nội đầu tư khẩn cấp các bãi đỗ xe tại 3 phường trung tâm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc đầu tư khẩn cấp một số bãi đỗ theo quy hoạch tại khu vực lõi trên địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Theo Sở Xây dựng khu vực lõi đô thị trung tâm, đặc biệt trên địa bàn 3 phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam hiện nay nhu cầu đỗ xe gia tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông tĩnh còn hạn chế, phân bố chưa hợp lý.

Sở Xây dựng cho rằng việc nghiên cứu một số bãi đỗ theo quy hoạch tại khu vực 3 phường trên là vấn đề cấp bách, giải quyết bức xúc dân sinh cần phải triển khai thực hiện ngay để khắc phục điểm nghẽn về ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thủ đô.

Phối cảnh bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn (Ảnh: phường Hoàn Kiếm).

UBND các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam được đề nghị rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng và nhu cầu đỗ xe trên địa bàn phường gồm các hình thức đỗ xe hiện có, quy mô, công suất khai thác và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời tổng hợp, phân tích các tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức đỗ xe.

Sở Xây dựng đề nghị các phường lựa chọn, đề xuất các vị trí bãi đỗ xe bảo đảm tính khả thi, khả năng triển khai nhanh (đầu tư theo hình thức lệnh xây dựng khẩn cấp), đáp ứng yêu cầu trước mắt và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Cho biết ngân sách thành phố hiện còn hạn chế và đang tập trung triển khai cho các dự án trọng điểm, Sở Xây dựng đề nghị các phường chủ động rà soát, cân đối nguồn lực của địa phương để báo cáo thành phố cho phép tổ chức thực hiện, trong trường hợp ngân sách chưa đáp ứng, tổng hợp, đề xuất ngân sách thành phố xem xét, hỗ trợ.