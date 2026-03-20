Hà Nội thông xe Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Dịch Vọng trong năm nay

Sáng 20/3, TP Hà Nội khởi công dự án đường Vành đai 2,5 các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, với tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài gần 2,3km, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, rộng 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài khoảng 0,95km, rộng 40m.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết đây là một trong những dự án được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố.

Theo ông Thắng, dự án này có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết nối các trục đường hướng tâm, kết nối các phường từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành đường vành đai trong khu đô thị phía nam sông Hồng để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên Vành đai 2 và Vành đai 3.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A đã cơ bản hoàn thành (Ảnh: Hải Long).

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh tuyến đường này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố.

Ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Đường Vành đai 2,5 là tuyến đường nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Theo quy hoạch, đây là trục giao thông xuyên qua khu dân cư hiện trạng và các khu đô thị mới của các quận nội thành với khả năng tạo động lực lớn cho việc phát triển thương mại, dịch vụ của Hà Nội.

Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang 40-50m. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến (khoảng 11,28km), đang triển khai 5 đoạn (khoảng 6,1km), 3 đoạn còn lại dài khoảng 2,3km.