Hà Nội khai trương trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVIII

Sáng 14/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Trung tâm báo chí sẽ là đầu mối điều phối, cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh chính thống về các hoạt động của đại hội; hỗ trợ cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, cho biết Trung tâm báo chí đi vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Theo ông Dũng, đại hội bắt đầu phiên trù bị vào 13h30 ngày 15/10, phiên khai mạc bắt đầu từ 7h30 ngày 16/10 và phiên bế mạc bắt đầu từ 15h ngày 17/10.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVIII của Hà Nội (Ảnh: Linh Phạm).

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XVIII của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Hà Nội quyết tâm tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham quan không gian tác nghiệp của báo chí (Ảnh: Linh Phạm).

Ông Dũng khẳng định Trung tâm báo chí không chỉ là địa chỉ cung cấp thông tin chính thống, mà còn là diễn đàn kết nối, nơi các cơ quan báo chí thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền thành phố.

"Trung tâm báo chí sẽ là cầu nối quan trọng góp phần truyền tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác không khí và kết quả của Đại hội XVIII đến với nhân dân thủ đô và cả nước", ông Dũng nói.