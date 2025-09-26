Quảng Ninh quyết tâm sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hạ Long), mang chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: Q.M.G.).

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” anh hùng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, cửa ngõ quốc tế và địa bàn chiến lược quan trọng của Tổ quốc.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng hoa của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Q.M.G.).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ XV, toàn Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu toàn diện. Đại hội XVI có ý nghĩa then chốt trong việc hoạch định bước phát triển mới, toàn diện và vững chắc hơn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội tập trung vào bốn nhiệm vụ: tổng kết Nghị quyết Đại hội XV, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV; bầu Ban Chấp hành khóa XVI; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Trong phiên khai mạc, Đại hội nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XV. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Thắng sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Q.M.G.).

Công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Văn kiện trình Đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, phản ánh trí tuệ, niềm tin và khát vọng phát triển bền vững của Quảng Ninh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao và được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 27/9.