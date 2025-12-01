Phát triển xanh, bền vững, số hóa kinh tế: Cơ hội từ các công nghệ mới

Thông điệp được nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 vừa diễn ra ở TPHCM là con người là trung tâm của phát triển, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy xanh hóa, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

Tinh thần này lan tỏa vào môi trường học thuật, phản ánh qua những nghiên cứu chuyên sâu và thảo luận khoa học tại các hội thảo do các trường đại học, đơn vị tổ chức.

Ngày 30/11, tại Trường ĐH FPT phân hiệu Đà Nẵng, Hội thảo khoa học Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý FCBEM 2025 đã được tổ chức. Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ Úc, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam, trình bày 38 nghiên cứu xoay quanh các vấn đề kinh tế, kinh doanh và quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo FCBEM 2025 tại Trường ĐH FPT phân hiệu Đà Nẵng (Ảnh: Đại học FPT).

Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là các nghiên cứu về cơ hội phát triển kinh tế xanh - bền vững dựa trên công nghệ. Tại Việt Nam, AI, VR và nhiều nền tảng mới đã hiện diện rõ nét trong ngân hàng, nông nghiệp, giáo dục… nhằm nâng trải nghiệm người dùng và tối ưu quy trình vận hành.

Cụ thể, như trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, VoicePay ứng dụng AI đang được triển khai nhằm nâng cấp dịch vụ và bảo mật giao dịch. Trong nông nghiệp, công nghệ truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thông tin, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với lĩnh vực giáo dục, VR được đưa vào đào tạo sau đại học để tăng tính thực tiễn và cải thiện trải nghiệm học tập.

Chuyên gia Philippines trình bày nghiên cứu tại FCBEM 2025 (Ảnh: Đại học FPT).

Bên cạnh xu hướng chuyển đổi công nghệ, hành vi người tiêu dùng, đặc biệt ở thế hệ Z, cũng là trọng tâm được thảo luận. Nhiều báo cáo phân tích ý định sử dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường của Gen Z, đồng thời khai thác dữ liệu từ UGC (User Generated Content) trên nền tảng số để tối ưu hoạt động kinh doanh và xây dựng quan hệ khách hàng một cách bền vững.

Không chỉ tập trung vào những nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh và quản trị tại Việt Nam, hội thảo còn ghi nhận góc nhìn quốc tế. GS. Russell G. Thompson (ĐH Melbourne, Úc) trình bày nghiên cứu về Physical Internet - mô hình logistics kết nối mở, hướng tới bền vững.

GS. Preeti S. Rawat (Somaiya Vidyavihar University, Ấn Độ) phân tích bản chất hợp tác trong tổ chức, yếu tố văn hóa và vai trò lãnh đạo trong bối cảnh kinh tế biến động.

Giáo sư Russell G. Thompson (Trường ĐH Melbourne, Úc) và GS. Preeti S. Rawat (Somaiya Vidyavihar University, Ấn Độ) chia sẻ nghiên cứu tại FCBEM 2025 (Ảnh: Đại học FPT).

Những nghiên cứu và vấn đề được đưa ra tại FCBEM 2025 cho thấy sức phát triển của học thuật Việt Nam trong tiến trình số hóa, đồng thời phản ánh vai trò của các trường đại học và doanh nghiệp trong kết nối chuyên gia quốc tế, thúc đẩy tri thức kinh tế phục vụ phát triển bền vững.

Hội thảo FCBEM do Tập đoàn FPT tổ chức thường niên. Năm 2025 là lần thứ 6 hội thảo này được tổ chức, với chủ đề: “Innovating for the Future: Business Transformation in a Dynamic World”, tiếp tục là diễn đàn học thuật quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.