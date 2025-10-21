Hà Nội cần khoảng 53 tỷ USD để giảm ùn tắc giao thông trong 10 năm tới

Chiều 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo” (đề án).

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cùng đại diện các sở, ngành, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng các tổ chức quốc tế nhằm thảo luận, đề xuất nhóm giải pháp đồng bộ, khả thi, từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Tháo gỡ ùn tắc giao thông cần đi liền với quy định của pháp luật

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - đại diện đơn vị tư vấn nghiên cứu đề án, cho biết mật độ dân số trên địa bàn TP Hà Nội cao gấp 8,2 lần mức trung bình của cả nước.

Đặc biệt, mật độ dân cư phân bố không đồng đều và tập trung cao tại khu vực nội thành; một số khu vực có mật độ rất cao như tại quận Đống Đa (cũ) lên tới 38.000 người/km2.

Toàn thành phố có khoảng 9,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ các loại, trong đó xe máy chiếm khoảng 86%.

Quang cảnh buổi hội thảo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong đó, TP Hà Nội quản lý hơn 8 triệu phương tiện các loại (bao gồm 1,1 triệu ô tô, 6,9 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn TP.

Tốc độ gia tăng phương tiện hàng năm khoảng 4-5%, cá biệt tới 10%/năm, vượt xa mức tăng về hạ tầng giao thông hàng năm trung bình theo tỷ lệ 0,3-0,5%.

Trong khi đó tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông theo diện tích đất xây dựng đô thị hiện nay mới đạt hơn 12% (chỉ tiêu quy hoạch 20-26%); tỷ lệ diện tích đất cho giao thông tĩnh dưới 1% (chỉ tiêu quy hoạch 3-4%). Hà Nội cũng mới đáp ứng 8-10% nhu cầu đỗ xe trên toàn thành phố.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 19,5% nhu cầu (thấp hơn nhiều chỉ tiêu quy hoạch 30-55%) với 153 tuyến xe buýt, 1 tuyến buýt BRT và 2 đoạn tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác 21,5km,... là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, trên cơ sở tổng hợp và ước tính, xác định nhu cầu kinh phí tối thiểu thực hiện đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo” là gần 1,4 triệu tỷ đồng (khoảng 53 tỷ USD), phân theo giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2025-2030: ước khoảng 570.000 tỷ đồng (khoảng 21,6 tỷ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm khoảng 57%, hạ tầng đường bộ chiếm khoảng 38%.

Giai đoạn 2031-2035: ước khoảng 830.000 tỷ đồng (khoảng 31,4 tỷ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm khoảng 80%, hạ tầng đường bộ chiếm gần 18%.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhận định tất cả các giải pháp tháo gỡ ùn tắc giao thông cần đi liền với quy định của pháp luật để việc triển khai được nhanh chóng, không vướng mắc. Đồng thời, đề án cần thực hiện phân bố, mở rộng khu vực dân cư ra ngoài.

Trước mắt có thể làm nhiều giải pháp như tối ưu hóa tổ chức giao thông, tổ chức quản lý đỗ xe, tổ chức theo hướng ưu tiên liên tục cho giao thông đường bộ, vận tải công cộng, tối ưu hóa đèn tín hiệu, phân tách làn xe máy tại các trục có thể, tổ chức giao thông khu vực trường học, quản lý tốc độ, phân làn, ứng dụng camera giám sát phát hiện vi phạm và xử phạt nguội...

Giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết và có tính đột phá của nhiệm kỳ mới, thể hiện quyết tâm chính trị và yêu cầu đổi mới tư duy trong quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ đó, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng điều hành, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt, hầm chui, bãi đỗ xe ngầm và các công trình giao thông tĩnh.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội giao Sở Xây dựng đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng, mở rộng mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, bảo đảm kết nối thuận tiện và an toàn cho người dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông, giám sát, phân luồng, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin thời gian thực cho người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ điều tiết và kiểm soát hợp lý phương tiện cá nhân, từng bước hạn chế xe cơ giới vào khu vực trung tâm, song song với chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, thân thiện môi trường; Nâng cao ý thức và văn hóa giao thông của người dân, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, an toàn,...