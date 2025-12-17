Hà Nội phê duyệt quy hoạch bãi đỗ xe ngầm đầu tiên ở phố cổ

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn (phường Hoàn Kiếm) với quy mô khoảng 2.160m2, công suất gần 270 ô tô.

Khu vực nghiên cứu bãi đỗ xe ngầm nằm tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn gồm vườn hoa hiện trạng và các tuyến đường xung quanh, khu đất phía tây bắc giáp phố Phùng Hưng, phía Đông Bắc giáp phố Đường Thành và phía Nam giáp phố Bát Đàn.

Phối cảnh bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn (Ảnh: phường Hoàn Kiếm).

Bãi đỗ xe này được quy hoạch 2 tầng hầm, trong đó tầng hầm 1 bố trí khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe máy và khu kỹ thuật; tầng hầm 2 bố trí hệ thống đỗ ô tô tự động 4 tầng và khu kỹ thuật.

Diện tích sàn để xe máy tại tầng hầm 1 khoảng 380m2, đáp ứng khoảng 110 xe. Diện tích sàn để ô tô tại tầng hầm 2 khoảng 1.584m2, bố trí hệ thống đỗ xe tự động với khoảng 268 xe.

Ngoài ra, quy hoạch cho phép bố trí bãi đỗ ô tô ngắn hạn trên vỉa hè phố Phùng Hưng và phố Đường Thành với quy mô khoảng 35 xe.

Theo quy hoạch, không gian vườn hoa phía trên được quy hoạch gồm các công trình kỹ thuật nổi của bãi đỗ xe ngầm như lối lên xuống ô tô và xe máy cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa và đường dạo.

Khu vực này bố trí công trình tạo điểm nhấn kiến trúc kết hợp lối tiếp cận xuống khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các tuyến đường dạo theo cấu trúc hình tròn hướng tâm.

Quy hoạch vừa được phê duyệt cũng bố trí các tiện ích kết hợp nơi sạc xe điện, chỗ để xe đạp điện.

Chi tiết phối cảnh bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn (Ảnh: phường Hoàn Kiếm).

Những năm qua, TP Hà Nội đã nêu chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ và Cung thể thao Quần Ngựa, tuy nhiên đến nay chưa có dự án nào được triển khai

Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định khu vực 4 quận nội đô cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa dự kiến bố trí 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm với tổng diện tích sàn khoảng 104ha.