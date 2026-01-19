Đang xây bãi đỗ xe, nhóm công nhân phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài

Một phát hiện khảo cổ học đã gây chấn động giới khoa học, khi một nhóm công nhân xây dựng tình cờ tìm thấy hóa thạch của loài khủng long Diplodocus, một trong những loài khủng long dài nhất từng tồn tại, tại bãi đỗ xe của Di tích Quốc gia Khủng long vào tháng 9/2025.

Sự việc xảy ra khi công nhân đang dỡ bỏ lớp nhựa đường, để lộ ra một phần lớp cát đá chứa hóa thạch. Ngay lập tức, công trình xây dựng đã được tạm dừng để các nhà cổ sinh vật học tiến hành đánh giá và khai quật.

Các công nhân đang khai quật hóa thạch và đá khủng long tại Đài tưởng niệm Quốc gia Khủng long vào tháng 9 và tháng 10 năm 2025 (Ảnh: National Park Service).

Theo Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ (National Park Service), tính đến giữa tháng 10/2025, khoảng 1.360 kg hóa thạch và đá đã được khai quật. Hiện tại, các hóa thạch này đang được làm sạch và nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Công viên Bang Utah ở Vernal, Utah.

"Dựa trên nghiên cứu ban đầu, các hóa thạch thuộc về một loài khủng long cổ dài, rất có thể là Diplodocus, một loài khủng long phổ biến trong khu vực này", đại diện Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ thông báo.

Diplodocus, được biết đến là một trong những loài khủng long dài nhất từng sinh sống trên Trái Đất, có thể đạt chiều dài lên tới 28 mét. Chúng sở hữu những chiếc răng giống như bút chì, chuyên dùng để ăn lá từ những cây thấp và được cho là đã xuất hiện rộng rãi ở Bắc Mỹ.

Mô hình một con Diplodocus tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, Anh (Ảnh: Getty).

Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó nằm trong khu khai quật Carnegie Quarry, một địa điểm nổi tiếng tại Di tích Quốc gia Khủng long với nhiều hóa thạch quan trọng từ thời kỳ Kỷ Jura muộn, cách đây khoảng 150 triệu năm.

Di tích Quốc gia Khủng long, được thành lập từ năm 1915, hiện chiếm diện tích khoảng 85.000 ha giữa hai bang Utah và Colorado. Khu vực này từng là môi trường sống của khủng long cách đây 150 triệu năm, và hóa thạch của chúng vẫn còn gắn chặt trong các lớp đá.

Lần cuối cùng khu vực này được Đại học Utah khai quật là từ năm 1924. Phát hiện mới này không chỉ làm sáng tỏ thêm về sự tồn tại của những loài khủng long cổ đại mà còn cung cấp thông tin quý giá về môi trường sống của chúng trong quá khứ.

Phát hiện này cũng củng cố nghiên cứu được công bố vào tháng 10/2025, cho thấy các loài khủng long xuất hiện phổ biến ở Bắc Mỹ trước khi một thiên thạch va chạm với Trái Đất khoảng 66 triệu năm trước.

Trước đó, vào tháng 1/2025, một mẫu hóa thạch khủng long gần 70 triệu năm tuổi cũng đã được phát hiện trong một dự án xây dựng bãi đậu xe tại Bảo tàng Khoa học và Thiên nhiên Denver, đánh dấu đây là mẫu hóa thạch khủng long cổ nhất từng được tìm thấy trong phạm vi thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ.