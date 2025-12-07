Hà Nội rà soát, xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong các công viên, vườn hoa

Ngày 7/12, đoàn giám sát số 1 của Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ba Đình, phường Ngọc Hà và xã Thư Lâm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình, cho biết với đặc thù là địa bàn trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và bảo đảm giao thông luôn được phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Thanh, phường Ba Đình có lượng dân cư đông, mật độ giao thông cao và hoạt động dịch vụ dày đặc khiến hệ thống hạ tầng hiện hữu luôn chịu áp lực lớn. Do đó, phường kiến nghị thành phố cho phép tăng tần suất vệ sinh, quét rửa vỉa hè, lòng đường, đặc biệt ở các tuyến phố trung tâm.

Đối với trật tự giao thông, ông Thanh cho hay một số khu vực như Đội Cấn, Ngọc Hà… thường xuyên ùn ứ, nhất là cuối tuần. Nguyên nhân là đường nhỏ, hạ tầng cũ, trong khi lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe đưa khách đến các di tích trên địa bàn phường...

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Thanh Hải).

Từ thực tiễn này, ông Thanh đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe tập trung tại khu vực lân cận để giải tỏa áp lực giao thông tĩnh, đây là giải pháp căn cơ nhất để giảm ùn tắc, tạo không gian sinh hoạt đô thị văn minh, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Phó trưởng đoàn giám sát số 1 của Thành ủy, cho rằng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường cần thực hiện bài bản hơn, sạch hơn, bảo đảm tính đồng bộ và duy trì thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của một đô thị trung tâm.

Về bãi đỗ xe và hạ tầng đô thị, ông Nam cho biết thành phố đã chỉ đạo rà soát các công viên, vườn hoa đủ điều kiện để xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong các phường nội thành.

Theo đó, thành phố chủ trương xóa bỏ các nhà vệ sinh trên vỉa hè, từng bước chuyển toàn bộ các hạng mục này xuống tầng hầm kết hợp cùng không gian bãi đỗ xe ngầm. Ông Nam cho rằng phường cần rà soát và làm điểm tại một số khu vực.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đợt kiểm tra, giám sát lần này. Theo ông Thắng, sau hơn 5 tháng triển khai đồng bộ, mô hình chính quyền hai cấp đã cơ bản đi vào nề nếp, đồng thời hỗ trợ rõ rệt cho việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Thanh Hải).

Ông Thắng cho biết thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 11%, đây chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi sự đồng lòng, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ông Thắng cho hay thành phố tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy trong thời gian tới.

Về các kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Hà Nội đồng tình với đề xuất xây dựng các không gian, hạ tầng như bãi đỗ xe, trạm sạc điện, đồng thời đề nghị phường chủ động đề xuất các dự án cụ thể cụ thể vì "không ai hiểu địa bàn hơn chính cán bộ cơ sở".

Cho biết thành phố đang tập trung xây dựng danh mục dự án đầu tư công giai đoạn sắp tới, ông Thắng yêu cầu các địa phương rà soát, đề xuất các dự án cụ thể để thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, giải quyết các "điểm nghẽn" của địa phương.

Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý về các nhiệm vụ trước mắt như công tác chuẩn bị Tết và bầu cử. Thành ủy và UBND thành phố sẽ có chỉ đạo cụ thể, nhưng các địa phương cần chủ động trong trang trí, tạo không khí vui tươi, đặc biệt là chăm lo an sinh xã hội cho người dân khó khăn, đối tượng chính sách...