Hà Nội đã thu thập gần 14.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, GPLX

Tối 12/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn Hà Nội, tính đến 17h ngày 12/11, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý gần 14.000 hồ sơ dữ liệu liên quan đến đăng ký xe và giấy phép lái xe.

CSGT hướng dẫn người dân khai báo thông tin trên ứng dụng iHanoi (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, trong số gần 14.000 hồ sơ dữ liệu trên có hơn 7.100 hồ sơ giấy phép lái xe và hơn 6.500 hồ sơ đăng ký xe.

Nhà chức trách đánh giá, kết quả trên thể hiện tinh thần tích cực, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân với chủ trương chuyển đổi số, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để nâng cấp đường truyền, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, phục vụ nhiều người dân truy cập.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cục CSGT đã ban hành kế hoạch về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Theo đó, Công an TP Hà Nội phải thực hiện rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa khoảng 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Thiếu tướng Ky cho biết, Công an Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi.