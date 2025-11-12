Hà Nội đã thu thập gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe

Sáng 12/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn, từ 12h đến 17h ngày 11/11, lực lượng chức năng đã thu nhận thông tin dữ liệu điện tử của người dân qua ứng dụng iHanoi.

CSGT Hà Nội hướng dẫn người dân tới đăng ký xe (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó trong thời gian trên, nhà chức trách đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ dữ liệu liên quan đến đăng ký xe và giấy phép lái xe, trong đó có hơn 1.000 hồ sơ dữ liệu giấy phép lái xe và hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xe.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kết quả bước đầu thể hiện tinh thần tích cực, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân với chủ trương chuyển đổi số, đồng thời khẳng định quyết tâm của Công an Hà Nội trong công tác quản lý, làm sạch dữ liệu, phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Người dân được tự khai báo thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng iHanoi (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, trong thời gian đầu, lực lượng công an sẽ tập trung rà soát các trường hợp đang sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET nhằm thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng.

Để thực hiện khai báo dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, người dân cài đặt và mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại di động, sau đó, đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại (nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký) hoặc đăng nhập thông qua ứng dụng VNeID.

Tiếp đó, người dân chọn mục "Làm sạch dữ liệu" trên màn hình chính của ứng dụng iHanoi rồi tiến hành khai báo thông tin về "Giấy phép lái xe" và "Đăng ký xe".

Đối với mục "Giấy phép lái xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy phép lái xe lên hệ thống.

Tương tự, đối với mục "Đăng ký xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy chứng nhận đăng ký xe lên hệ thống.

Ngoài ra, người dân cũng có thể khai báo hộ người khác bằng cách tích vào mục "Khai hộ".

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công an xã/phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.