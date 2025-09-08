Hà Nội chiều tối nay có thể mưa rào và dông

Chiều 8/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở, Cửa Nam, Thanh Trì. Vùng mây dông có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Nam.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong chiều hoặc tối nay, các khu vực trên khả năng có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Đống Đa, Khương Đình và các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc khả năng có mưa từ chiều tối nay (Ảnh: Khánh Linh).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, chiều nay bão Tapah (bão số 7) đang hoạt động trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và sẽ suy yếu nhanh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày và đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Theo dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 9/9 đến đêm 10/9 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.