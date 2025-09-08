Bão Tapah mạnh cấp 11, đổ bộ vào đất liền Trung Quốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 8/9, bão Tapah (bão số 7) mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13 đã đổ bộ vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và sẽ suy yếu nhanh.

Trước đó lúc 7h ngày 8/9, bão Tapah đã mạnh lên cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13 và hoạt động trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Trong sáng nay sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn.

Hoàn lưu sau bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ trong hai ngày 9-10/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.