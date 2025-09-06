Bão số 7 khả năng hình thành hôm nay di chuyển thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 6/9, tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Theo dự báo, trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 7) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông bị ảnh hưởng.

Đến ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Một số nơi mưa trên 130mm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm (mưa tập trung chiều và đêm).

Chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 10-30mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

Từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.