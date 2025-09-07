Bão Tapah vào Trung Quốc nhưng gây mưa lớn ở Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối 7/9, bão Tapah (bão số 7) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12-13 và đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đêm nay đến rạng sáng mai, bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 7 đang hướng vào đất liền Trung Quốc (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo một đợt mưa lớn diện rộng

Chiều 7/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dự báo từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn kéo dài từ chiều 25/8 đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Hải Long).

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông báo đầy đủ cho các cấp chính quyền và người dân.

Các địa phương triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Song song với đó phải kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, đang thi công - nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.