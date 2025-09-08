Bão Tapah tăng cấp và di chuyển nhanh, miền Bắc sắp mưa to

Sáng 8/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Tapah (bão số 7) đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Dự báo khoảng trưa đến chiều nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10 và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong hôm nay (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan này cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.