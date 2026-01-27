Hà Nội chi hơn 75.000 tỷ đồng cho 7 cây cầu và loạt dự án quan trọng

Sáng 27/1, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ ngân sách cấp thành phố.

Theo nghị quyết, tổng vốn điều chỉnh, bổ sung đạt 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, gần 6.860 tỷ đồng là nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương; hơn 23.140 đồng đến từ tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025.

HĐND TP Hà Nội đồng thời chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn cho các dự án cấp thành phố nhóm A, B, C đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được sửa đổi, bổ sung), tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Bảo Chi).

Trước đó, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Hà Nội đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 483/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, với tổng vốn 126.000 tỷ đồng.

Trong đó, chi đầu tư cấp thành phố là 92.910 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; riêng nguồn bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là hơn 12.642 tỷ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng nhanh cho các dự án trọng điểm, UBND TP đã chủ động ứng trước dự toán năm 2026 từ cuối năm 2025 và tiếp tục bổ sung kế hoạch vốn đầu năm 2026.

Trong bối cảnh thủ đô đang triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn, nhu cầu vốn năm 2026 được dự báo tăng mạnh.

Ngoài hai đại dự án đã khởi công là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, gồm các tuyến giao thông huyết mạch, công trình chống úng ngập, giảm ùn tắc và đặc biệt là 7 dự án cầu vượt sông.

Phối cảnh cầu Thượng Cát (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Rà soát sơ bộ cho thấy, nhu cầu vốn năm 2026 cho các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ước khoảng 75.260 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 59.820 tỷ đồng dành cho 18 công trình lớn đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, gồm 7 cây cầu (Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Vân Phúc), 9 dự án đường bộ, 1 tuyến đường sắt đô thị và 1 dự án thủy lợi.

Bên cạnh đó, 14 công trình theo lệnh khẩn cấp nhằm xử lý các vấn đề bức thiết của đô thị như úng ngập và ùn tắc giao thông cần khoảng 14.142 tỷ đồng.

Nhóm công trình an sinh xã hội, gồm Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và 7 trường phổ thông liên cấp tiên tiến, hiện đại, cần thêm 1.299 tỷ đồng.

Với quy mô nhu cầu nói trên, nguồn vốn bồi thường, tái định cư còn lại không đủ đáp ứng. Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vì vậy được xác định là cần thiết, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời các dự án khẩn cấp, trọng điểm, qua đó tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thủ đô, hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm 2026.