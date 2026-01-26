Hà Nội sẽ làm 6 bến thuyền ở hồ Tây, mở rộng các đường ven hồ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận".

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu hơn 2.400ha, trong đó bao gồm diện tích hồ Tây khoảng 527,5ha, diện tích khu vực sông Hồng khoảng 700ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước hơn 1.227ha.

Phạm vi nghiên cứu của đề án được xác định trong phạm vi toàn bộ diện tích của Hồ Tây và địa giới hành chính của quận Tây Hồ trước đây (nay là các phường Tây Hồ, phường Phú Thượng, một phần các phường Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình) lấy khu vực bán đảo Quảng An có Nhà hát Ngọc Trai là trung tâm định vị không gian hồ Tây giao thoa và kết nối với 5 trục phát triển chính.

5 trục này gồm trục hồ Tây - Ba Vì, trục hồ Tây - Cổ Loa, trục Sông Hồng, trục Nhật Tân - Nội Bài, trục liên kết phía Nam, tuyến đường Thanh Niên đảm bảo việc gắn kết giữa các khu vực hài hòa, đồng bộ và thống nhất.

Toàn cảnh hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Đề án xác định các quỹ đất tiềm năng phát triển dự án gồm 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch - văn hóa và thương mại dịch vụ, 5 công viên và Bát Cảnh Tây Hồ, 7 vị trí quỹ đất phát triển dự án du lịch - văn hóa, 6 vị trí quỹ đất phát triển thành hệ sinh thái khi phát triển du lịch.

Đề án cũng xác định hệ thống 6 bến thuyền với 3 bến chính và 3 bến phụ trợ. Tại các bến thuyền cho phép sử dụng mặt nước hồ Tây để bố trí các hạng mục phụ trợ phục vụ gồm sàn cập tầu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh và các hạng mục phụ trợ.

Hà Nội cho biết trước mắt phân kỳ đầu tư đối với 3 bến chính gồm bến thuyền tại khu vực nhà hát Ngọc Trai, bến thuyền tại khu vực đôi rồng gốm và bến thuyền tại khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi. Sau khi đi vào hoạt động sẽ đánh giá và xem xét đề xuất việc đầu tư các bến phụ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội định hướng cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông ven hồ. Theo đó, nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến đảm bảo lòng đường xe chạy tối thiểu 3-4 làn xe đáp ứng theo tiêu chuẩn đường đô thị, các tuyến còn lại cải tạo mở rộng trên cơ sở hiện trạng.

Chiều 25/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã nghe, cho ý kiến về dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Trước đây, hồ Tây từng có nhiều du thuyền và nhà hàng nổi hoạt động, tuy nhiên những năm gần đây hoạt động này bị cấm, các du thuyền và nhà hàng đã được di dời khỏi hồ Tây.