Phương án di dời tòa nhà VNPT để làm công viên số 1 Lý Thái Tổ ở TPHCM

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, dự án công trình công cộng tại số 1 Lý Thái Tổ đang gặp vướng mắc liên quan đến việc di dời phần còn lại của trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ở địa chỉ số 2 Hùng Vương.

Trước đó, UBND TPHCM đã thống nhất bổ sung khu đất này vào phạm vi dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Quá trình phối hợp triển khai, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (thành viên của Sun Group, đơn vị tài trợ dự án) xác định chỉ thực hiện đầu tư xây dựng công trình, không hỗ trợ chi phí di dời tòa nhà VNPT.

Do đó, ngày 22/12/2025, Sở Xây dựng đã họp với các sở, ngành và địa phương để rà soát phương án xử lý. Kết quả, các đơn vị thống nhất cần thực hiện di dời phần diện tích còn lại của trụ sở VNPT (khoảng 4.200m2) bằng nguồn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng nhận định trường hợp lập thêm dự án bồi thường, giải tỏa mặt bằng khu đất số 2 Hùng Vương, sẽ phát sinh 2 dự án giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND phường Vườn Lài cũng được giao làm chủ đầu tư dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Dự án này bao gồm hạng mục di dời một phần diện tích sân bãi thuộc trụ sở của VNPT.

Tòa nhà trụ sở VNPT nằm tại số 2 Hùng Vương, trong khuôn viên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Ngọc Tân).

Để tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm tiến độ xây dựng công viên số 1 Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM giao UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ hoàn chỉnh công viên số 1 Lý Thái Tổ giai đoạn 2 vào dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Phương án này bao gồm việc di dời phần diện tích còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương và hoàn thiện hạng mục công viên theo phương án tổng mặt bằng đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính bổ sung vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho phường Vườn Lài để thực hiện dự án.