TPHCM sẽ gia cố 4 biệt thự Chú Hỏa còn lại ở số 1 Lý Thái Tổ

Việc gia cố các căn biệt thự còn lại tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) được ông Mai Thanh Tùng, Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Sở Xây dựng TPHCM), nêu tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 20/11.

Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Mai Thanh Tùng tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Mai Thanh Tùng cho biết, khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM bàn giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group). Nhà đầu tư đã thuê một cơ quan thực hiện kiểm định 7 biệt thự trong khu đất và chỉ định Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu làm đơn vị xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19.

Theo đại diện Sở Xây dựng, kết quả kiểm định cho thấy 3 công trình xuất hiện nhiều vết nứt tại trần, sàn bê tông, cốt thép. Các vết nứt tương đối dày, không đảm bảo an toàn.

Từ lý do trên, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TPHCM tháo dỡ 3 biệt thự. Các công trình còn lại tại khu đất sẽ được gia cố.

Ông Mai Thanh Tùng cũng cho biết, dự án xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, các đơn vị hoàn thành xây dựng công viên vào ngày 10/2/2026 để phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

“Giai đoạn tiếp theo, UBND TPHCM giao phường Vườn Lài nghiên cứu đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng, đoạn từ Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương, với chiều dài khoảng 400m, mặt cắt ngang 23m”, ông Mai Thanh Tùng nói.

Các biệt thự không còn đảm bảo chất lượng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ được tháo dỡ (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) có 3 mặt tiền tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gần ngã sáu Cộng Hòa, từng là tài sản của gia đình ông Hứa Bổn Hòa, hay còn gọi là chú Hỏa, một trong những đại gia nổi tiếng của Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Ông Hòa, người Việt gốc Hoa, sinh năm 1845, được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa.

Trên khu đất rộng hơn 37.000m2 có 8 căn biệt thự được xây dựng trước năm 1975. Các biệt thự này mang kiến trúc riêng lẻ, tiêu biểu cho giai đoạn phát triển kiến trúc Sài Gòn trước năm 1975.

Theo ghi chép, một căn biệt thự đã bị hư hỏng, chỉ còn lại 7 căn. Sau năm 1975, các biệt thự này trở thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý, dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển thành công viên và đặt đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.

Ngày 17/11 vừa qua, 3 trong số 7 căn biệt thự cũ tại khu đất này được tháo dỡ, để chuẩn bị mặt bằng triển khai dự án.