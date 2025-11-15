Góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Góc nhìn của chuyên gia quốc phòng

Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng phòng thông tin Khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng (Ảnh nhân vật cung cấp).

Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng phòng thông tin Khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chia sẻ một số góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV của Đảng.

II - Quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trang 17, dòng 17 từ trên xuống: Câu “hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn...”, xin góp ý bổ sung thành câu: “Hoà bình, hợp tác, phát triển và xu hướng thế giới phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế lớn”.

Ý kiến này dựa trên cơ sở Đảng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Chính các nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại Mác và V.I.Lênin cho rằng loài người đang ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội.

Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2020 cũng đưa ra nhận định rằng hiện nay chủ nghĩa tư bản đang đứng trước bước ngoặt của sự phát triển và đang tiến hành “cuộc tái cấu trúc vĩ đại” hướng tới mục tiêu mà chính chủ nghĩa xã hội đang hướng tới.

V.I.Lênin cũng cho rằng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không có một nấc thang nào cả. Ông còn ví chủ nghĩa tư bản là “tiền sảnh” để loài người bước vào “lâu đài chủ nghĩa xã hội”.

X - Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trang 34, câu 7 từ dưới lên, cần sửa câu “Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh…” thành câu “Đẩy mạnh đột phá phát triển TỔ HỢP công nghiệp quốc phòng và TỔ HỢP công nghiệp an ninh”, bởi Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, trong đó xác định nước ta sẽ xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng và tổ hợp công nghiệp an ninh.

Trang 42 dòng 4 từ dưới lên, góp ý sửa câu “quản lý có hiệu quả an ninh mạng” thành câu “quản lý có hiệu quả an ninh thông tin, đặc biệt là an ninh mạng”.

Ý kiến góp ý này dựa trên cơ sở phạm trù “an ninh thông tin” có nội dung rất rộng, bao quát nhiều lĩnh vực thuộc phần cứng và phần mềm, trong đó an ninh mạng chỉ là một nội dung của an ninh thông tin.

XI - Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả

Trang 36, dòng thứ 6 từ trên xuống, góp ý bổ sung thêm câu “Phát huy hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và các hiệp định tương tự sẽ được ký kết trong tương lai” vào sau câu: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” .

XIV - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Trang 42, góp ý câu cuối trang “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”…nên bổ sung thêm đoạn cuối, thành câu “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, cảnh giác và làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực phản động, thù địch”.