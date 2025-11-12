102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp thứ nhất của Trung tâm Báo chí Đại hội.

Theo thông tin tại phiên họp, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Báo chí tại Đại hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành các văn bản về tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cũng như quy chế về hoạt động của Trung tâm. Các văn bản này là căn cứ, cơ sở quan trọng để tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng một cách hiệu quả, thống nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia đưa tin tại Trung tâm Báo chí; gửi văn bản đề nghị các cơ quan báo chí cử cán bộ tham gia Trung tâm Báo chí, đồng thời yêu cầu lãnh đạo cơ quan báo chí quán triệt, phổ biến Quy chế hoạt động của Trung tâm Báo chí đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia đưa tin tại Đại hội XIV.

Đến ngày 10/11, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Trong số đó, Đài Truyền hình Việt Nam có 166 người, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có 81 người, Đài Tiếng nói Việt Nam có 49 người, báo Nhân Dân có 20 người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý phóng viên nước ngoài dự đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Tại Phiên họp, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự cho biết TTXVN đã triển khai chuyên trang về Đại hội lần thứ XIV của Đảng (có địa chỉ: https://daihoidang.vn) được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ là Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc; hiện đã cập nhật dữ liệu của 150 tổ chức và 1.200 nhân sự. Đồng thời, TTXVN dự kiến mở chuyên trang đặc biệt trên Báo Điện tử VietnamPlus để kết hợp loại hình đa phương tiện.

Với nhiệm vụ cung cấp ảnh chính thức tại Đại hội, TTXVN có kế hoạch tổ chức chụp ảnh về Đại hội, chụp ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo, Phiên họp thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và chân dung các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các phiên họp chính thức để cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Theo Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự, sau khi đã hoàn thành kế hoạch triển lãm ảnh 40 năm Đổi mới; xuất bản sách 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, TTXVN đang chuẩn bị ra mắt sách 80 năm Quốc hội và đang tiếp tục hoàn thiện một số sách ảnh, trong đó có sách ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới và sẽ tham gia kế hoạch trưng bày sách theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

TTXVN cũng có kế hoạch nâng cao chất lượng nội dung các bản tin tại Đại hội, hằng ngày sẽ có 1 bản tin “Dư luận thế giới về Việt Nam."

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội; các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trên báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; công tác rà soát, lập tổng hợp danh sách phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội; việc chuẩn bị kế hoạch trưng bày sách, báo và công tác chuẩn bị điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, tài chính phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, đưa tin về Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1/2026. Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước. Do vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội; công tác tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ, thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian từ nay đến Đại hội không còn dài, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ rất quan trọng này, ông Lại Xuân Môn đề nghị các lãnh đạo, thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội, lãnh đạo các đơn vị liên quan nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể là bám sát Hướng dẫn về việc báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ của Trung ương về tổ chức Đại hội XIV để chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tạo dòng sự kiện, mở đợt cao điểm, tập trung tuyên truyền sâu sắc, nổi bật, đúng tiến độ, đúng tầm vóc của Đại hội XIV.

“Các cơ quan báo chí chủ lực như báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, báo Đại biểu nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Công an nhân dân; các báo và phát thanh, truyền hình địa phương phải tiên phong, đi đầu trong vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội về Đại hội XIV của Đảng để tạo sự thống nhất cao, đồng thuận lớn, sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước," ông Lại Xuân Môn đề nghị.