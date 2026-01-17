Cử tri Thanh tra Chính phủ thống nhất cao giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Báo Thanh tra).

Ngày 16/1, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ đã lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử và tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Thanh tra Chính phủ tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao.

Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mở rộng theo đúng quy định; hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thanh tra Chính phủ đã chính thức hoàn thiện danh sách và hồ sơ nhân sự để giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.