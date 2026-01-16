Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 100% cử tri biểu quyết và nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đánh giá của cử tri, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Thanh được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trước đó, ông cũng là cán bộ có kinh nghiệm phong phú, công tác trong nhiều lĩnh vực và giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang (cũ), tỉnh Lạng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, thành phố Hà Nội...

Ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương 3 khóa và có 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV).

Việc giới thiệu ông Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội, theo cử tri, không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông vào hoạt động Quốc hội khóa XVI, nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cảm ơn cử tri cơ quan đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Ông chia sẻ đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề.

Với ý thức trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương và toàn thể cử tri cơ quan, ông Trần Sỹ Thanh cam kết sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn.