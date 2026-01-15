Bộ Công Thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 15/1, Bộ Công Thương đã triển khai các hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Các hội nghị được diễn ra gồm: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Công Thương cho biết các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Công Thương (Ảnh: PVN).

Bộ Công Thương cho biết các đại biểu đánh giá ông Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Ông luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân, đủ điều kiện làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cũng như hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, ngày 22/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định giao quyền Bộ trưởng Công Thương với Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) Lê Mạnh Hùng.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN. Ông là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là Tiến sỹ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Là người gắn bó hơn 20 năm với ngành dầu khí, được đào tạo chuyên môn về dầu khí, có kinh nghiệm và năng lực về quản trị, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ dự án đầu tư đến sản xuất kinh doanh, qua các mô hình ban quản lý dự án, công ty liên doanh, công ty cổ phần, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và quản lý nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.