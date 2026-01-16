Giới thiệu Chủ tịch HĐND TP Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/1, Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tại hội nghị, 100% cử tri có mặt thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là trách nhiệm lớn với Đảng, Nhà nước, thành phố, cử tri Hà Nội nói riêng và cử tri cả nước nói chung.

Bà Hà hứa nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có những ý kiến đóng góp chất lượng vào hoạt động của Quốc hội, tham gia vào những luật, nghị quyết và những quyết sách lớn của thành phố.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế của thủ đô, triển khai sửa đổi Luật Thủ đô để hiện thực hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó tập trung giải quyết các điểm nghẽn gây bức xúc trong nhân dân thủ đô, theo bà Hà.

100% cử tri có mặt thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: CTV).

Trước đó, cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và giới thiệu các cán bộ, công chức của cơ quan tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố có 4 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 18 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ tới.

Kết quả, 100% cử tri là cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã bày tỏ sự nhất trí cao giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh ngày 1/5/1971. Quê quán ở xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Bà có trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Bà Phùng Thị Hồng Hà từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ), Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV, XV, XVI.