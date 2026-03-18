Giảm giá vé tàu ra đảo Lý Sơn

Ngày 18/3, Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho hay các doanh nghiệp vận tải tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã giảm giá vé tàu khách.

Theo đó, từ ngày 18/3, vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có giá 227.000 đồng/vé, giảm 10.000 đồng so với trước đó. Hành khách là người dân Lý Sơn hoặc cán bộ công tác tại đây được áp dụng mức giá 193.000 đồng/vé. Các doanh nghiệp vận tải còn áp dụng chính sách giảm giá vé cho người khuyết tật, người cao tuổi và hướng dẫn viên du lịch.

Tàu chở khách ra đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Trần Đình Xem, một chủ tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, việc xây dựng giá vé tàu được tính toán dựa trên nhiều yếu tố đầu vào, trong đó quan trọng nhất là chi phí nhiên liệu. Khi giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng giá vé để bù đắp chi phí và ngược lại.

“Hiện giá xăng dầu đã giảm so với trước nên chúng tôi quyết định giảm giá vé cho phù hợp”, ông Xem nói.

Trước đó, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đồng loạt tăng giá vé tàu từ 207.000 đồng lên 237.000 đồng. Mức tăng 30.000 đồng mỗi vé tàu khiến người dân bức xúc.

Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá vé tàu để không ảnh hưởng đến người dân Lý Sơn cũng như du khách.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng cho rằng việc tăng 30.000 đồng cho mỗi vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn là không hợp lý. Do đó đơn vị này đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vé.