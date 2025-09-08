TPHCM trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 27 cán bộ quản lý
(Dân trí) - Trong số các cán bộ quản lý ở TPHCM nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, 6 nhân sự từng là phó giám đốc các sở, 8 nhân sự là lãnh đạo các xã, phường.
Sáng 8/9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đã công bố quyết định tiếp nhận ông Phạm Đình Dũng làm Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM mới. Ông Phạm Đình Dũng từng làm Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trước thời điểm sáp nhập.
UBND TPHCM cũng có quyết định tiếp nhận các Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao gồm ông Nguyễn Thanh Hiền, ông Lê Văn Cửa, ông Nguyễn Duy Sơn.
Phó giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định về việc giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67 của Chính phủ kể từ ngày 1/9.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhận xét, trải qua quá trình dài công tác ở nhiều vị trí, các nhân sự nhận quyết định hôm nay đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ quản lý nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ông Nguyễn Văn Thọ mong muốn, các nhân sự tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và TPHCM thời gian tới.
Các cán bộ quản lý tại TPHCM nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi sáng 8/9 gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM
2. Ông Lê Xuân Viên, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM
3. Ông Lê Hà Hải, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó giám đốc Sở Nội vụ
6. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó giám đốc Sở Nội vụ
7. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
8. Ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
9. Ông Phạm Thanh Trực, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM
10. Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM
11. Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM
12. Ông Võ Thành Nhân, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương cũ
13. Ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
14. Ông Nguyễn Văn Toàn Nhỏ, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương cũ
15. Ông Phan Thanh Quyền, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
16. Ông Lương Tấn Thông, Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp)
17. Ông Trần Minh Đức, Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Dương cũ
18. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
19. Ông Lê Văn Thu, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM
20. Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu
21. Ông Trần Kim Phúc, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ
22. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Châu
23. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch HĐND phường Bà Rịa
24. Ông Trần Đức Kiên, Phó chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội
25. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội
26. Ông Trần Bạch Ngọc, Phó chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận
27. Ông Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận