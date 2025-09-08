TPHCM trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 27 cán bộ quản lý

Sáng 8/9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Buổi làm việc có sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Phạm Đình Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Minh Thư).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đã công bố quyết định tiếp nhận ông Phạm Đình Dũng làm Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM mới. Ông Phạm Đình Dũng từng làm Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trước thời điểm sáp nhập.

UBND TPHCM cũng có quyết định tiếp nhận các Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao gồm ông Nguyễn Thanh Hiền, ông Lê Văn Cửa, ông Nguyễn Duy Sơn.

Phó giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định về việc giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67 của Chính phủ kể từ ngày 1/9.

Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Thư).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhận xét, trải qua quá trình dài công tác ở nhiều vị trí, các nhân sự nhận quyết định hôm nay đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ quản lý nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ông Nguyễn Văn Thọ mong muốn, các nhân sự tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và TPHCM thời gian tới.