Chủ tịch Quốc hội: Làm hòm phiếu di động, đảm bảo không bỏ sót cử tri

Sáng 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, địa phương này đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 1.039 Ban bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Nghệ An (Ảnh: N. Hưng).

Qua hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Nghệ An đã lập danh sách chính thức là 28 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội và 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; 4.807 ứng cử viên được giới thiệu để bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã. Có 122/130 xã, phường giới thiệu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự là sĩ quan chính quy tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Qua rà soát, cập nhật, tỉnh Nghệ An có tổng số 2.638.733 cử tri, số lượng cử tri của tỉnh đã được gán vào từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương có diện tích lớn, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, nên công tác chuẩn bị bầu cử được xác định kỹ hơn, sớm hơn và linh hoạt hơn.

Các phương án tổ chức bầu cử được địa phương xây dựng theo từng kịch bản cụ thể, kể cả tình huống thiên tai, mưa lũ hoặc chia cắt giao thông. Tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo rà soát tổng thể để bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm thuận lợi nhất cho cử tri.

Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An (Ảnh: N. Hưng).

Tỉnh Nghệ An đã chủ động đề xuất và được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm trước hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã miền núi, biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Nghệ An.

Nhấn mạnh chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ yêu cầu chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác bầu cử, phân công cả hệ thống chính trị bám các tổ bầu cử, khu vực bầu cử, điểm bầu cử để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra điểm bỏ phiếu tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (Ảnh: N. Hưng).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát danh sách, đảm bảo không bỏ sót cử tri. Đối với những cử tri tàn tật, đau yếu, bệnh tật hoặc không có khả năng đi bỏ phiếu, địa phương phải bố trí hòm phiếu di động để cử tri bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý tỉnh Nghệ An chỉ đạo hết sức chặt chẽ đối với 55 điểm bầu cử sớm.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Nghệ An chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chăm lo sức khỏe nhân dân; quản lý tốt tình hình địa bàn trước ngày bầu cử, bảo đảm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, an toàn, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.