Hướng dẫn chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Thông tư số 21 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nêu rõ việc phân chia các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo đó, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh được hình thành từ một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã. Tương tự, mỗi đơn vị bầu cử HĐND cấp xã bao gồm một hoặc một số thôn, tổ dân phố hợp thành.

Trong trường hợp đặc biệt, thôn hoặc tổ dân phố có số dân quá đông thì có thể chia thành nhiều đơn vị bầu cử.

Căn cứ số dân và số lượng đại biểu được bầu, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh sẽ dự kiến số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu tại mỗi đơn vị. Hồ sơ này sẽ được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét, quyết định.

UBND cấp tỉnh và cấp xã căn cứ vào dân số và số lượng đại biểu HĐND của cấp tương ứng để dự kiến phân chia đơn vị bầu cử, lập danh sách đơn vị bầu cử và xác định số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị. Đề xuất này được trình Ủy ban bầu cử cùng cấp xem xét, phê duyệt.

Dân số của từng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cũng như của từng thôn, tổ dân phố, được xác định theo số liệu thống kê dân số trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 31/8, do cơ quan công an cấp tỉnh, cấp xã cung cấp.

Đối với những địa bàn có đặc điểm dân cư đặc thù như khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu vực đô thị đông dân hoặc xã miền núi dân cư thưa thớt, việc phân chia đơn vị bầu cử phải bảo đảm cân đối hợp lý về số lượng cử tri giữa các đơn vị, tránh chênh lệch quá lớn, đồng thời bảo đảm phân bổ hợp lý số lượng đại biểu được bầu. Mục tiêu là tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử và cho các tổ chức phụ trách bầu cử trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tại Thông tư số 21, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn thêm các nội dung về phân chia khu vực bỏ phiếu; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức bầu cử; tổ chức và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương…