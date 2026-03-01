Từ trụ sở ủy ban đến nhà sinh hoạt cộng đồng ở Hà Nội hướng về ngày bầu cử

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày cuối tháng 2 tại các tuyến đường, phố, xã, phường trên địa bàn Hà Nội, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Trên các đường, phố của Hà Nội hàng trăm tấm pano cỡ lớn cùng băng rôn, khẩu hiệu đã và đang được gấp rút lắp đặt trang trọng, thể hiện khí thế, sự mong đợi, niềm tin của người dân Hà Nội về cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3, tới đây.

Từ trụ sở UBND thành phố đến các nhà sinh hoạt cộng đồng, bảng niêm yết ở khu dân cư cũng như việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, khẩu hiệu trên đường phố về ngày hội bầu cử đã hiện diện rõ nét trong đời sống thường nhật của người dân Hà Nội.

Với sự chuẩn bị chủ động, công khai, minh bạch và đặc biệt là sự đồng thuận cao giữa chính quyền và nhân dân, các điểm bầu cử tại Hà Nội đã và đang sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Những lá phiếu bầu cử sắp tới để chọn ra người có tâm, có tầm là sự kết tinh của niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân về một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá, đưa đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những cụm pano cổ động được thiết kế bắt mắt, kết hợp hài hòa giữa màu sắc và thông điệp tuyên truyền về ngày hội ý nghĩa của non sông.

"Mấy ngày qua, đi dọc các tuyến phố lớn của Hà Nội tôi thấy các tấm pano, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được thiết kế rất đẹp mắt, hài hòa. Đặc biệt là các cụm pano được thiết kế rất gần gũi, đa dạng và rất hài hòa đã cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của Hà Nội về ngày bầu cử sắp tới", ông Nguyễn Bình (56 tuổi, trú tại phường Đống Đa) chia sẻ.

Ngoài cờ, hoa được trang hoàng rực rỡ thì những khẩu hiệu như: "Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031", "Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031"... cũng có mặt ở khắp các tuyến đường, phố của Hà Nội.

Công tác tuyên truyền nhằm mục đích tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội trước ngày bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Điều này góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm như Bưu điện Hà Nội, Tràng Tiền Plaza đều được trang trí các pano để lan tỏa không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

"Tôi sẽ nghiên cứu kỹ về các ứng viên để bằng lá phiếu bầu của mình góp phần chọn ra những cán bộ ưu tú, xứng đáng nhất", Nguyễn Thị Kim Ánh (22 tuổi, trú Đông Anh, Hà Nội) kỳ vọng.

Tấm pano cỡ lớn với 4 mặt được trang trí đẹp mắt, thể hiện không khí của ngày bầu cử đang được gấp rút hoàn thiện tại bùng binh ngã năm Điện Biên Phủ - Tôn Thất Đảm - Chùa Một Cột - Chu Văn An - Điện Biên Phủ (gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Việc lắp đặt pano được các công nhân thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo độ chính xác về kích thước.

Theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội, công tác chuẩn bị bầu cử phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Tại phường Hai Bà Trưng, các điểm niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được bố trí tại trụ sở UBND phường, các khu vực bỏ phiếu và các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ông Trần Văn Khanh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố 29, Tổ trưởng tổ bầu cử số 15 phường Hai Bà Trưng chia sẻ, danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 15, phường Hai Bà Trưng đã được niêm yết công khai, đúng quy định.

Tại đơn vị bầu cử số 15, phường Hai Bà Trưng những ngày qua được bố trí lực lượng trực thường xuyên để tiếp nhận ý kiến của cử tri, ghi nhận những biến động về dân cư để kịp thời báo cáo UBND phường.

Theo ông Trần Văn Khanh, các tổ bầu cử của phường Hai Bà Trưng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và tổ dân phố để rà soát, cập nhật danh sách cử tri theo thực tế quản lý dân cư.

"Danh sách cử tri tại tổ bầu cử số 15 tháng 2 có 1.164 người nhưng có 32 người chuyển đi, 34 người chuyển đến. Từ nay đến hôm bầu cử sẽ có nhiều biến động về danh sách cử tri nên chúng tôi làm hết sức chặt chẽ. Chúng tôi thường xuyên kêu gọi, tuyên truyền để người dân xem xét danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử để xem xét, chọn lọc những đại biểu ưu tú nhất để bầu vào cơ quan quyền lực của trung ương và địa phương", ông Khanh nói.