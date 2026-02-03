Vụ trạm xăng trên cao tốc ngừng bán: Đồng Nai khiến nghị Bộ Công thương

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo nội dung công văn, hiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai có 2 trạm dừng nghỉ của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Do đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm VEC với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và giữa Công ty cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác, sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ. Vụ việc tranh chấp các bên đang được TAND TPHCM xem xét xử lý.

Cây xăng tại trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm đóng cửa do tranh chấp (Ảnh: Phú Việt).

Ngày 24/1, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đã ngưng kinh doanh và đóng cửa đối với 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ. Việc này đã được Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai nhận định việc ngưng cung cấp nhiên liệu trên tuyến đường cao tốc sẽ dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự (do có tranh chấp giữa 3 bên) và về lâu dài sẽ có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, ngày 31/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo về việc tham mưu văn bản để tỉnh đề nghị TAND Khu vực 1 - TPHCM (cơ quan đang thụ lý vụ án) sớm xem xét, xử lý liên quan đến quyền quản lý, bảo quản tài sản để giải quyết điểm nóng trong tranh chấp giữa 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ.

Để đảm bảo an ninh nhiên liệu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ hướng dẫn các giải pháp để VEC (cơ quan quản lý khai thác vận hành tuyến cao tốc) có thể tổ chức cung ứng nhiên liệu tạm thời tại 2 cửa hàng xăng dầu trong thời gian chờ phán quyết từ tòa án.

Đặc biệt thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, lượng xe qua cao tốc sẽ tăng cao, tránh trường hợp không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.