Đồng Nai thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất và khởi công dự án đường ven sông

Ngày 3/2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất nối trung tâm đô thị Biên Hòa với cù lao Hiệp Hòa (cù lao Phố) nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Cầu Thống Nhất có vị trí chiến lược phát triển hạ tầng quan trọng, nằm trong dự án Xây dựng đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa. Việc hình thành cây cầu này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Bắc đô thị Biên Hòa. Cầu Thống Nhất còn đóng vai trò quan trọng kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với khu đô thị hành chính - dịch vụ Biên Hòa 1, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các trục đường kết nối TPHCM, sân bay Long Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 765m, trong đó phần cầu chính dài 559m. Quy mô mặt cắt ngang từ 6 đến 10 làn xe, với bề rộng mặt cầu dao động từ 45m đến 95m.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công dự án tuyến đường ven sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai qua khu đô thị Biên Hòa). Tuyến đường có điểm đầu từ đường Hà Huy Giáp thuộc phường Trấn Biên, cuối tuyến tiếp giáp đường Trần Quốc Toản thuộc phường Tam Hiệp. Đường ven sông dài 4,6km, rộng 32m, 6 làn xe với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án khi hoàn thành giúp giảm tải áp lực giao thông ở cửa ngỏ vào trung tâm đô thị Biên Hòa, tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai cùng với cù lao Phố và khu Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Những ô tô đầu tiên đi qua cầu Thống Nhất sau lễ thông xe kỹ thuật sáng 3/2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 1 (thành phố Long Khánh cũ) với mức đầu tư 1.315 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai cũng khởi động dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi (khu vực tỉnh Bình Phước cũ). Đây là dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay vào Đồng Nai, với tổng số vốn 30.500 tỷ đồng.