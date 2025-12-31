Giải pháp bảo đảm an toàn cho thanh thiếu niên tham gia giao thông

Tọa đàm: “Thanh thiếu niên với giao thông bền vững: Giải pháp xanh và các yếu tố đảm bảo an toàn”

Được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, trao đổi các góc nhìn và làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên hiện nay, tọa đàm được Cục Cảnh sát Giao thông, báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tham dự tọa đàm có hai khách mời là Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh.

Ông Lê Đắc Thịnh Đồng (ngoài cùng bên trái) - Chánh văn phòng báo Dân trí tặng hoa cho hai khách mời là Đại tá Nguyễn Quang Nhật (thứ 2 từ trái qua) và luật sư Giang Hồng Thanh (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Minh Nhật).

Tại tọa đàm, các khách mời chia sẻ nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng báo động về tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, phân tích các nguyên nhân như hạn chế về kỹ năng tham gia giao thông, ý thức chấp hành pháp luật, điều kiện hạ tầng cũng như sự giám sát, hướng dẫn từ gia đình và nhà trường. Những khó khăn trong công tác quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên cũng sẽ được đề cập.

Bên cạnh vấn đề an toàn giao thông, tọa đàm tập trung đề cập đến giao thông xanh - xu hướng đang được khuyến khích trong chiến lược phát triển bền vững và đánh giá vai trò của thanh thiếu niên trong việc thúc đẩy xu hướng này tại Việt Nam.