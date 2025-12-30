Giải pháp xanh và đảm bảo an toàn khi thanh thiếu niên tham gia giao thông

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong năm 2025, cả nước đã xảy ra trên 18.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 10.000 người tử vong. Trong đó, nhóm điều khiển phương tiện dưới 18 tuổi gây ra tai nạn giao thông chiếm tới 11,4%.

Những con số này thể hiện một bức tranh đáng suy ngẫm về tình hình giao thông tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu cần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của thanh thiếu niên trong xây dựng văn hóa giao thông an toàn và bền vững, hướng tới một môi trường giao thông an toàn, thân thiện trong tương lai.

Tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia giao thông liên quan đến các vụ tai nạn đang ở mức cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Xuất phát từ thực tiễn đó, Báo Dân trí tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh thiếu niên với giao thông bền vững: Giải pháp xanh và các yếu tố đảm bảo an toàn”. Sự kiện nằm trong Chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông, báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tọa đàm được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, trao đổi các góc nhìn và làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên hiện nay.

Chương trình có sự tham gia của hai khách mời là Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh.

Tại tọa đàm, các khách mời sẽ cùng trao đổi về những nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng báo động về tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, cùng phân tích các nguyên nhân như hạn chế về kỹ năng tham gia giao thông, ý thức chấp hành pháp luật, điều kiện hạ tầng cũng như sự giám sát, hướng dẫn từ gia đình và nhà trường. Những khó khăn trong công tác quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên cũng sẽ được đề cập.

Bên cạnh vấn đề an toàn giao thông, tọa đàm tập trung đề cập đến giao thông xanh - xu hướng đang được khuyến khích trong chiến lược phát triển bền vững - và đánh giá vai trò của thanh thiếu niên trong việc thúc đẩy xu hướng này tại Việt Nam.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 15h30 ngày 31/12. Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi về chương trình theo form dưới đây: