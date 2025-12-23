Còn 4 ngày nữa sẽ ngừng nhận bài thi Sáng kiến An toàn giao thông 2025

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2025 đang diễn ra với quy mô trên toàn quốc. Cuộc thi do Báo điện tử Dân trí tổ chức, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông và Công ty ô tô Toyota Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được gần 600 bài thi, trải đều trên cả 3 hình thức thể hiện là sáng kiến, giải pháp hay ý tưởng tuyên truyền giáo dục. Số lượng bài thi hiện tăng mạnh ở hai tuần cuối, trước khi đóng cổng đăng ký.

Nhiều bài dự thi có sự đầu tư chỉn chu từ mô tả ý tưởng, sản phẩm, cách thức vận hành, đến mô phỏng kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế, tập trung vào 3 chủ đề xuyên suốt là “Lướt mạng – Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng – Hậu quả ngỡ ngàng”.

Năm nay, cuộc thi tiếp tục nhận được sự tham gia của nhiều tập thể nhà trường, học sinh đến từ các cấp tiểu học, THCS, THPT đóng góp các bài thi chất lượng cao. Cùng với đó là nhóm sinh viên, start-up ngành công nghệ với các tác phẩm trình bày có hàm lượng công nghệ cao, số liệu trực quan, bám sát chủ đề đặt ra.

Với hình thức sáng kiến, thí sinh trình bày dưới dạng bản thuyết minh (tối đa 10 trang) kèm hình ảnh minh họa, sơ đồ hoặc thiết kế trực quan (PowerPoint, Canva, Figma…). Nội dung cần thể hiện rõ tính mới, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn giao thông tại Việt Nam.

Nếu chọn hình thức giải pháp, thí sinh phải trình bày được sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng công nghệ như app, website, phần mềm, thiết bị hỗ trợ… dự thi. Bài dự thi gồm thuyết minh chi tiết và bản demo (kế hoạch) với file, video không quá 5 phút hoặc link prototype. Nếu sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, thí sinh cần nêu rõ giai đoạn hiện tại và kế hoạch triển khai.

Với ý tưởng tuyên truyền – giáo dục, bài dự thi sẽ là các đề xuất chiến dịch hoặc công cụ truyền thông sáng tạo với thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, có khả năng lan tỏa và thay đổi hành vi tích cực. Hình thức thể hiện linh hoạt, từ poster, video clip, infographic, bộ nhận diện, kịch bản truyền thông mạng xã hội… kèm bản thuyết minh ngắn gọn về thông điệp, đối tượng hướng đến và hiệu quả dự kiến.

Độc giả tham gia cuộc thi ngoài việc chia sẻ các sáng kiến giúp ích cho chính mình và mọi người an toàn trên mọi bước đường di chuyển, còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 255 triệu đồng cho 3 hạng mục tình huống.

Cụ thể, mỗi hạng mục có một giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 1 giải nhì mỗi giải 20 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải 10 triệu đồng, 3 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), mỗi sáng kiến, mỗi ý tưởng dù nhỏ cũng có thể góp phần cứu một mạng người, bảo vệ một gia đình, và hướng tới mục tiêu lớn lao: “Vì một Việt Nam giao thông an toàn – văn minh – hiện đại”.

Kết thúc vòng nộp bài dự thi, Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra mỗi tình huống tối đa 10 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng nổi bật nhất để vào vòng chung khảo.