Gia hạn nhận bài thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Sau gần 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm chất lượng với các giải pháp, sáng kiến, ý tưởng dành cho cả 3 chủ đề lớn năm nay. Với mong muốn khuyến khích rộng hơn tới cộng đồng, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 sẽ đóng thời gian nhận bài vào ngày 26/12 thay vì ngày 10/12 như lịch thông báo trước đó.

Cá nhân hoặc tập thể có thể lựa chọn một trong hai cách nộp bài dự thi. Cụ thể, nếu nộp online, thí sinh gửi qua email sangkienatgt@dantri.com.vn với tiêu đề mail [Họ và Tên + Bài dự thi Sáng kiến ATGT 2025]. File tài liệu bao gồm bản nội dung mô tả sáng kiến, giải pháp, ý tưởng có kích thước không quá 5Mb, video giới thiệu không quá 25Mb hoặc link Youtube, file ảnh mô tả dưới 5Mb.

Nếu nộp trực tiếp, thí sinh gửi bài thi tới Tòa soạn báo Dân trí tại địa chỉ số 2, Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Trên hồ sơ ghi các thông tin: Bài dự thi Sáng kiến an toàn giao thông 2025, kèm họ và tên, số điện thoại người dự thi.

Cuộc thi Sáng kiên An toàn Giao thông Việt Nam sẽ nhận bài thi đến hết ngày 26/12.

Trước đó, tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, chương trình “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025” là một chương trình có ý nghĩa thiết thực.

Thứ trưởng khẳng định chương trình chọn hướng đi phù hợp thực tế khi tiếp tục với chủ đề "Đề xuất sáng kiến, giải pháp hoặc giải pháp công nghệ nâng cao an toàn giao thông”, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), các mô hình quản lý, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng phần mềm thông minh trong quản lý, giám sát và nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

"Tôi cho rằng đây là hướng đi rất phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hạ tầng số, giao thông xanh - an toàn - thông minh", Thứ trưởng nhận xét.

Năm nay, cuộc thi hướng tới các chủ đề thực tế, gần gũi và mang tính giáo dục sâu sắc, như “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống”, “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”.

"Mỗi chủ đề là một câu chuyện cảnh tỉnh, một bài học sâu sắc về hậu quả của việc thiếu ý thức, thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông", Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đánh giá.

Với việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm thêm gần 1 tháng, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 kỳ vọng nhận nhiều hơn các ý tưởng có hàm lượng công nghệ cao, giúp lan tỏa và phát huy vai trò sáng tạo của cộng đồng trong xây dựng văn hóa giao thông, an toàn, văn minh.