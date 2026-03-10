Giải cứu thai phụ định nhảy cầu Cống Lèn
(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời giải cứu một người phụ nữ mang thai có ý định nhảy cầu Cống Lèn tự tử.
Khoảng 9h55 ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một người phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định gieo mình xuống sông.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động một xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu. Tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng cũng triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.
Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Trung tá Lưu Huy Khôi, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, đã phối hợp với người dân và Công an xã trò chuyện, tiếp cận nạn nhân. Trong khoảnh khắc thích hợp, lực lượng chức năng đã ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.
Nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Xuân, Thanh Hóa), đang mang thai tháng thứ 7.
Cầu Cống Lèn thuộc tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) làm chủ đầu tư.
Cây cầu được khởi công từ năm 2021, dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn.
Cây cầu mới được tạm thời mở cho người dân đi lại từ đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua. Trước đó, dù đã hoàn thiện từ lâu nhưng cây cầu bị rào chắn lại, để đợi cơ quan chức năng hoàn tất quy trình vận hành dự án.