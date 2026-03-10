Giải cứu thai phụ định nhảy cầu Cống Lèn

Khoảng 9h55 ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một người phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định gieo mình xuống sông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động một xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu.

Thai phụ ngồi trên cầu, có ý định gieo mình xuống sông tự tử (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu. Tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng cũng triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Trung tá Lưu Huy Khôi, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, đã phối hợp với người dân và Công an xã trò chuyện, tiếp cận nạn nhân. Trong khoảnh khắc thích hợp, lực lượng chức năng đã ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.

Nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Xuân, Thanh Hóa), đang mang thai tháng thứ 7.